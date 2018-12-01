Разведка: РФ готовится применить на оккупированном Донбассе химоружие

Россия готовится применить химическое оружие на оккупированной территории Донбасса. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

По его словам, военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, четко указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ, которые в дальнейшем будут подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками «химического оружия» против жителей оккупированного Донбасса.

ГУР МО Украины установлено, что на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

Скибицкий подчеркнул, что на временно оккупированных территориях противник повысил готовность российских оккупационных войск к действиям в условиях химического загрязнения. «С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях», – сообщил он.

«С целью создания выгодной ей общественного мнения, Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям. Главное управление разведки констатирует, что по аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября с. г. в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам», – подытожил Скибицкий.