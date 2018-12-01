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Разведка: РФ готовится применить на оккупированном Донбассе химоружие

Сегодня, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

Россия готовится применить химическое оружие на оккупированной территории Донбасса. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

По его словам, военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, четко указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ, которые в дальнейшем будут подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками «химического оружия» против жителей оккупированного Донбасса.

ГУР МО Украины установлено, что на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

Скибицкий подчеркнул, что на временно оккупированных территориях противник повысил готовность российских оккупационных войск к действиям в условиях химического загрязнения. «С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях», – сообщил он.

«С целью создания выгодной ей общественного мнения, Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям. Главное управление разведки констатирует, что по аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября с. г. в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам», – подытожил Скибицкий.


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