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Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 12:05 citynews.net.ua | Напечатать

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак сообщил, что в 2019 году в Украине появится 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысяча освещенных пешеходных переходов.

Об этом он заявил в эфире «Прямой» во время отчета Министерства инфраструктуры Украины.

«Украина сейчас, по моему мнению, является единственным государством - я хотел сказать, что в Евросоюзе, но еще не так - в Европе, которое имеет независимое обеспечение финансирования для улучшения безопасности дорожного движения. 5% от поступлений по акцизам в дорожный фонд мы записываем на фонд безопасности. И благодаря этим средствам со следующего года начинаем строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности. Это на въездах в населенные пункты для ограничения скорости. И построение 1000 бело-красных с освещением современных пешеходных переходов», - сказал он.

«Это существенно изменит безопасность дорожного движения. Потому что, к сожалению, Украина является лидером в этом «черном» рейтинге смертей на дорогах. И с этим нужно жестко бороться. Будем строить также интеллектуальную транспортную систему, чтобы автоматически штрафовать за скорость. Но и в том числе строить и ремонтировать новые дороги, бороться с перегруженными фурами и всеми другими вещами, которые будем реализовать с вами», - добавил Новак.


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