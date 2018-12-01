ОБСЕ зафиксировала скопление танков боевиков в Луганской области

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала скопление танков на неподконтрольной территории Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

«8 танков (Т-64), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»), 5 минометов (2Б11 «Сани», 120 мм) и 1 противотанковый ракетный комплекс (предположительно, 9П148 «Конкурс», 135 мм) на полигоне возле Бугаевки; а также 11 танков (Т-72) на полигоне возле н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска)», - говорится в отчете.