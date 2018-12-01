Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади

Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился накануне новогодних праздников к жителям Донецкой и Луганской областей, заявив, что поводов для оптимизма будет больше в 2019 году. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Наев напомнил, что именно в 2018 году военная операция приобрела новый формат - операции объединенных сил.

"Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но и худшее - уже позади. Твердо верю в необратимость наведения конституционного порядка и верховенства закона на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Наев.

По его словам, объединенные силы сделают все для установления мира на украинской земле.