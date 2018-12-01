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Потерь среди украинских военных с начала суток нет

Сегодня, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

С начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли военных нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что было согласовано ввести режим тишины на период зимних праздников по всей линии боевого столкновения.

"В течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Зализне на Горловском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - отметили в ООС.

Также добавили, что за прошедшие сутки, 28 декабря, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях", - сообщили в пресс-центре.


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