В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 27 декабря боевики совершили 8 прицельных обстрелов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, отмечается, что российско-оккупационные войска трижды применили минометы запрещенных калибров.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский защитник не погиб, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дважды в течение суток 27 декабря российско-оккупационные войска открывали огонь на Луганском направлении. Утром в течение получаса боевики обстреливали поселок Калиново. А около 17:25 оккупанты обстреливали из минометов Крымское.

Кроме того, на Донецком направлении за прошедшие сутки было зафиксировано шесть нарушений российско-оккупационными войсками режима перемирия, в двух случаях враг применил минометы 82-го и 120-го калибров. В частности, совершали обстрелы в районе села Пищевик, а также вблизи Водяного, Авдеевки, Песок и Гнутового.