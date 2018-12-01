В штабе ООС сообщили подробности о взятом в плен боевике

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вчера, 27 декабря 2018 года, украинские военные взяли в плен пророссийского боевика.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"27 декабря военнослужащие одной из механизированных бригад из состава объединенных сил, в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения, взяли в плен участника НВФ. На данный момент пленный и его личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава объединенных сил. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанным оказался 35-летний экс-сотрудник органов Министерства внутренних дел, житель оккупированной Горловки. Сообщается, что мужчина до 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, а после ранения был комиссован по состоянию здоровья, а в ноябре 2018 года снова был призван по мобилизации оккупационной властью.