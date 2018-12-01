ООН направила партию гуманитарной помощи на Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что вчера через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проследовали грузовики с более 90 тонн товаров медицинского назначения и строительных материалов. АТкже пограничники отметили, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 45,2 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10110 человек и 1100 транспортных средств;

"Марьинка" - 10360 человек и 1660 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9160 человек и 1565 транспортных средств;

"Гнутово" - 4475 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10990 человек.