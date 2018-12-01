Кабмин расширил список запрещенных к ввозу товаров из России

Кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, теперь запрещен импорт из России кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина.

В правительстве напомнили, что на данный момент уже введен запрет на импорт ряда товаров из России, в частности:

• пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, алкоголя);

• косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла);

• продукции химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды);

• хлористого калия;

• железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование).

Эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России действует до 2020 года.

С 2016 года в РФ действует запрет на ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции.