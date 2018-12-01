Луганщина получит около 500 миллионов на ремонт дорог

Луганской области выделят около 500 миллионов гривен на ремонт дорог в 2019 году. Об этом заявил глава Луганской ОВГА Сергей Филь, пишет Луганщина.ua.

"В следующем году государство предоставит Луганщине около 500 млн грн на ремонт и обслуживание дорог общегосударственного значения, и на местные дороги, считаю, сумма будет примерно такая же. Какие это будут дороги, еще будем определяться, но, безусловно, будет закончен ремонт дороги к КПВВ "Станица Луганская", - цитирует Филя источник.