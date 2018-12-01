Пасечник отменил комендантский час на Новый год и Рождество

Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области на новогодние праздники и Рождество, пишут сепаратистские СМИ.

"Действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики отменяется в новогоднюю ночь - с 23.00 31 декабря 2018 года до 04.00 1 января 2019 года, а также с 23.00 1 января 2019 года до 04.00 2 января 2019 года и в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2019 года", - говорится в сообщении.

"Указом" предписано возобновить действие комендантского часа соответственно с 23.00 2 января и с 23.00 7 января 2019 года.