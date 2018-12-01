Фонд гарантирования временно приостанавливает выплаты вкладчикам

С 13:00 28 декабря 2018 года до 9:00 3 января 2019 года будет приостановлена ​​выплата возмещений вкладчикам неплатежеспособных банков, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«В связи с установлением Национальным банком Украины порядка работы банковской системы Украины в период завершения 2018 года и необходимостью проведения Фондом гарантирования вкладов физических лиц технологических работ, связанных с завершением текущего года и началом нового отчетного года, Фондом гарантирования вкладов будут приостановлены выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 до 09:00 3 января 2019», – говорится в сообщении.