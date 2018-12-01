Минрегион: В 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов

Минрегион: В 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетовСегодня, 12:39
Почти в 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов. Об этом заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Кабмина.
При этом в сельской местной живет около 30% населения страны.
Сейчас в сельской местности около четырех тысяч амбулаторий и почти 13 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов.
"Большинство старых медицинских учреждений в неудовлетворительном санитарном состоянии, там нет даже водоснабжения и туалетов, но есть грибок на стенах. Помещения в аварийном состоянии. Ремонтировать такие морально устаревшие здания дороже, чем строить новые", - отметил Парцхаладзе.
Планируется построить 517 новых амбулаторий во всех областях.