Боевики на Донбассе сорвали работы по разминированию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

Сообщается, что на сегодня были запланированы работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые представляют опасность для мирных жителей, пересекающих пункт пропуска. Вчера украинские военные и боевики предоставили гарантии безопасности, планировалось, что работу саперов, которых обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать патруль миссии ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

Также сообщается, что на время разминирования 27 декабря 2018 с 10:00 планировалось перекрыть движение через КПВВ и оповестить об этом население, однако вечером 26 декабря боевики сорвали разминирование, предупредив миссию ОБСЕ об отказе соблюдать режим тишины.

В связи с этим украинская сторона в очередной раз заявляет, что такие действия оккупационной администрации подвергают мирных жителей опасности.