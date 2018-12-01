Какие вопросы решили в регионах за время военного положения

В 10 регионах Украины за время действия военного положения смогли значительно усилить уровень подготовленности к возможной атаке со стороны России. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает «РБК – Украина».

По его словам, сейчас подготовка к негативным воздействиям со стороны РФ значительно выше, чем на Донбассе в 2014 году. «Я ожидал, что ситуация будет хуже. Но оказалось, что государственные региональные учреждения сделали определенные выводы из событий на востоке. И сейчас на региональном уровне подготовка к возможным негативным воздействиям со стороны РФ значительно выше, чем это было в Донецкой и Луганской областях в ​​2014 году», – сообщил Тука.

Он подчеркнул, что во время действия военного положения в регионах появились планы действий для государственных учреждений, которых не было раньше. «Во время оккупации на востоке люди столкнулись с тем, что архивы Пенсионного фонда остались на оккупированных территориях. Это привело к огромным проблемам, ведь расчеты пенсий для переселенцев основываются именно на бумажных делах. Но это верхушка айсберга. Люди даже не догадываются об огромном количестве архивов по личных делам, линий коммуникаций по водо- и энергоснабжению», – отметил замминистра.

По словам Туки, во время действия военного положения архивы из регионов не вывозились, но был наработан алгоритм, который позволит в случае необходимости в кратчайшие сроки эвакуировать данные архивы. «Мне подтвердили люди, которые занимаются этим вопросом. Я разговаривал с людьми из Харьковской области, из Запорожья и из Днепра. Не знаю по Херсонской области, но, думаю, что Херсонская область так же», – добавил он.

Замминистра уточнил, что алгоритмы эвакуации документов в экстренной ситуации должны быть разработаны в каждом регионе.

Также Тука считает, что военное положение в Украине необходимо продолжить.