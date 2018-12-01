В Минфине РФ объяснили выбор фигурантов для санкционного списка по Украине

Под новые санкции России попали те украинские парламентарии, чиновники и бизнесмены, которые «занимаются антироссийской риторикой». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что ограничения, объявленные 25 декабря премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, были введены в ответ на инцидент в Керченском проливе. «На последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы приняли свой ответ», – добавил Силуанов.

Глава минфина назвал действия Москвы адекватной реакцией на ограничения, которые вводятся против России. «Собственно, мы и дальше так будем отвечать», – добавил он.

25 декабря Россия расширила санкционный список физических и юридических лиц из Украины, подпадающих под российские санкции. Под санкции попали более чем 200 человек и организаций. В частности, ограничения коснулись представителей фракции «Оппозиционный блок» и других оппозиционных политиков.