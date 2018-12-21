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СБУ за год заблокировала более 300 пророссийских интернет-ресурсов

Сегодня, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

В течение 2018 Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины заблокировал доступ к более чем 300 интернет-ресурсам, которые использовались РФ для ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента.  

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следственные подразделения СБУ осуществляют досудебные расследования в пределах 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

В текущем году в рамках этих уголовных дел 23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров суда.

В течение 2018 особое внимание уделено профилактике правонарушений в информационной сфере. В частности, приняты меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн интернет-пользователей. Таким образом СБУ не допустила совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, а именно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей критически оценивать распространяемый в социальных сетях информационный контент и помнить о том, что в условиях гибридной агрессии Российской Федерации против Украины ключевыми методами российских спецслужб тенденциозное распространение материалов и дезинформация для манипулятивного воздействия на общественное сознание украинских граждан.


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