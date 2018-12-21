В Украине объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 25 декабря, в связи с приходом южного циклона в ряде регионов Украины ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-службаУкргидрометцентра.

Так, в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидается снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Отмечается, что такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики.