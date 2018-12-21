За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано обстрелов

В течение минувших суток, 23 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потерь среди украинских военных не было зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение суток боевики не совершили ни одного обстрела позиций подразделений Объединенных сил.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от начала суток, 24 декабря, враг с использованием гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе поселка Пески на Донецком направлении.