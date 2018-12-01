В Лисичанске на улице сгорела иномарка

Сообщение о том, что в Лисичанске на улице Фурсова горит автомобиль, поступило 20 декабря в 18:31 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что вблизи жилого дома горит моторное отделение легкового автомобиля "Peugeot".

Пожар локализован в 18:43 и ликвидирован в 18:46. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 6 пожарных на пожарной автоцистерне.

Повреждены от пожара капот, лобовое стекло, топливная система питания и электропроводка. Причину пожара выясняют специалисты