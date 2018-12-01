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В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера боевики дважды обстреливали украинские позиции на Луганском направлении и шесть раз - на Донецком.

"За прошедшие сутки один наш военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Сейчас нашему защитнику предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в военном-мобильном госпитале", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что по состоянию на 12 часов 21 декабря на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС нет.


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