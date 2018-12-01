Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией

Украинская сторона контактной группы по Донбассу инициирует переговоры по освобождению заложников и предлагает провести такой обмен 5 января.

Об этом сообщается в Facebook вице-спикера Рады и участника переговоров Ирины Геращенко.

По ее словам, сегодня прошло совещание представителя Украины в контактной группе Евгения Марчука с участниками гуманитарной подгруппы.

"Вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудят вопрос освобождения заложников и политзаключенных", - сообщила Геращенко.

В частности, украинская сторона готова передать 72 человек в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Кроме того, готова передать России 22 россиян, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах.

"Мы предлагаем освободить удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019, чтобы 150 человек встречали Рождество дома…Обращаемся в Совет Церквей поддержать нашу инициативу", -добавила она.