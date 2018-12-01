В ГБР прогнозируют большую нагрузку по военным преступлениям

По его словам, на сегодня подразделения, которые занимаются расследованием военных преступлений, есть в центральном аппарате и в территориальных управлениях. В то же время конкурс на должности продолжается.

"На данный момент мы проанализировали количество военных преступлений и понимаем, что нагрузка на следователей будет чрезвычайно большой. Поэтому в ближайшее время я приму решение об объявлении нового конкурса на должности следователей для того, чтобы подкрепить именно управление, которое будет заниматься военными преступлениями", - отметил Труба.