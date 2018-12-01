Боевики нарушают режим работы КПВВ по всей линии разграничения

Провокации российско-оккупационных войск на Донбассе нарушают режим работы КПВВ по всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Несмотря на установленный режим работы контрольных пунктов въезда-выезда, российские вооруженные формирования продолжают создавать потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, направляя их через линию разграничения в темное время суток.

Таким образом, нарушая взятые на себя обязательства боевики, замедляют пропуск граждан через линию разграничения в определенное время работы КПВВ и осуществляют значительное накопление граждан и транспорта на временно оккупированной территории Украины.

В частности, по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов боевики, обостряя ситуацию безопасности в рамках дорожных коридоров, пропускают сразу большое количество гражданских лиц.

Вчера такие провокационные действия боевиков имели место во всех контрольных пунктах въезда-выезда. В частности, в 17:00 с временно оккупированной территории Украины сразу прибыло значительное количество граждан и автомобилей. Во время общения с гражданами, пограничники выяснили, что оккупационные войска умышленно держали людей на своих блок-постах.