МККК просит РФ предоставить доступ к военнопленным украинским морякам

Международный комитет Красного Креста просит РФ предоставить представителям МККК доступ к захваченным Россией украинским морякам.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

В частности, она отмечает, что получила ответ от главы делегации МККК в Украине Алана Эшлиманна на свое обращение относительно судьбы 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ. «Господин Эшлиманн проинформировал меня, что МККК уже направили запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного Креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания», – пишет омбудсмен.