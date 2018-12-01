На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 20 декабря ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районе Луганского, Гнутово, Водяного, Станицы Луганской, Марьинки и Красногоровки. Также сообщается, что украинская сторона открывала огонь для подавления провокаций противника.

"За прошедшие сутки один военнослужащий получил ранения. По данным разведки, 20 декабря шестеро оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник обстрелял военных возле Чермалыка на Мариупольском направлении.