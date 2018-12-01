Боевики совершили три обстрела за день на Донбассе

Боевики совершили три обстрела за день на ДонбассеСегодня, 18:21
В районе проведения операции Объединенных сил 20 декабря, по состоянию на 18-00, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.
При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, - сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
Опорные пункты наших войск были также обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении.
Наши обороняющиеся подразделения в ответ на враждебные обстрелы применяли дежурные огневые средства.
В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.