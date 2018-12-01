Боевики совершили три обстрела за день на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил 20 декабря, по состоянию на 18-00, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, - сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были также обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении.

Наши обороняющиеся подразделения в ответ на враждебные обстрелы применяли дежурные огневые средства.

В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.