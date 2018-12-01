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Когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, пресс-служба ведомства.

Также в 2019 году продолжится развитие уже существующих структур, в частности - водной полиции. В то же время на автодорогах и в крупных городах начнет действовать система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Князев отметил, что в ведомстве не останавливаются на достигнутых результатах.

"Мы строим достаточно амбициозные планы уже на следующий год. Первое глобальное направление развития полиции - продолжение развития криминальной полиции и имплементация института уголовных проступков в практической работе полиции", - отметил Князев.

Кроме того, в 2019 году продолжится развитие водной полиции. Князев рассказал, что сегодня 13 таких подразделений уже действуют на территории девяти регионов страны. Они оснащены 40 специализированными катерами, девять из которых полиция получила в этом году.

Он также отметил, что на протяжении 2018 года полицейские подразделения водной полиции спасли 55 человеческих жизней. В 2019 году руководство Национальной полиции планирует создать подразделения водной полиции еще в семи городах: Геническе, Скадовске, Очакове, Николаеве, Одессе, Измаиле и в Белгороде-Днестровском.

Еще одним важным направлением работы полиции в 2019 году станет запуск на автодорогах страны и в больших городах системы автоматичной фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Для этого в структуре ведомства будет создано подразделение, которое будет заниматься обработкой зафиксированной информации и привлечением правонарушителей к административной ответственности.


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