Порошенко пообещал скорое возвращение Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил студентов и коллективы высших учебных заведений, которые покинули Донбасс после начала вооруженного конфликта в 2014 году, и пообещал скорое возвращение неподконтрольных территорий.

«Еще раз хочу поблагодарить тех, кто приехал и продолжает заниматься наукой и образованием, даже когда их дома захвачены страной-агрессором. Они не остановились», — сказал он во время встречи с молодежью в Киеве.

Порошенко отметил, что вузы-переселенцы из Донбасса продолжают работу в других городах.

«Сейчас они это делают в Виннице, Львове, Харькове, куда переехали учебные заведения. Но они являются тем якорем, который держит украинский Донбасс и обеспечивают возвращение Украины и украинского суверенитета туда после возвращения», — сказал президент.

Порошенко добавил, что возвращение этих территорий под контроль Украины «обязательно и очень скоро произойдет».