Оккупанты продолжают обворовывать жителей ОРЛО

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", жители оккупированных районов Луганской области постоянно подвергаются риску лишиться своего имущества. Происходит это из-за безнаказанности вооруженных боевиков российско-оккупационных войск.

На днях к боевикам "народной милиции" обратилась жительница оккупированной Кадиевки 1963 г.р., с заявлением о том, что в сентябре 2014 г., неизвестные лица в камуфлированной одежде, взяли во "временное пользование" и до настоящего времени не возвращают а/м «Foton», красного цвета, г/н 57-91 ВС, принадлежащий её сестре 1968 г.р., которая находится в Киеве.

Кроме того, в ОРЛО процветает еще один "бизнес" - кража автомобильных номеров с дальнейшим требованием выкупа.

В тот же день, 11 декабря, по факту неправомерного завладения государственными регистрационными знаками М 018 ХР, 71-й регион РФ с а/м «Nissan X-Trail», и.м. 03.12.2018 во дворе дома № 36-А на ул. Гмыри оккупированного Алчевска, боевиками установлено, что преступление совершили двое местных 1997 и 2000 годов рождения.