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Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне операции Объединенных сил вчера, 17 декабря, сократилось число обстрелов, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 7 раз нарушил режим прекращения огня в районе Крымского, Луганского, Марьинки, Тарамчука, Славного и Гнутово.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 17 декабря одного оккупанта уничтожили, еще 4 ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник открывал огонь по позициям украинских военных в районе Славного на Донецком направлении и Чермалыка на Мариупольском направлении. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.


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