На Луганщине спасатели тушили автомобиль

В Белокуракино сегодня, 17 декабря, горел легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

«17 декабря в 9:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу: Белокуракинский район, пгт Белокуракино, ул. Коцюбинского. Немедленно к месту вызова были направлены дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на пожарной автоцистерне в составе 1-го отделения», – рассказали в ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходит открытое горение салона автомобиля и моторного отсека легкового автомобиля. Пожар локализован в 09:50 и ликвидирован в 10:05. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем уничтожены салон и моторный отсек легкового автомобиля. Причина пожара и ущерб устанавливаются.