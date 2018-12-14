Аваков: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой

Наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой.

Об этом сегодня, 17 декабря, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме», - сказал Аваков.

В то же время, он выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет: «Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории».

Глава МВД подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГосЧС, находятся в напряжении, но в первую очередь в напряжении пограничники.

«У нас не стандартная, гибридная ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по существу в средние страны наряду с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения не простая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас», - отметил Аваков.