Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря в очередной раз будет инициировать обмен заложниками.

Об этом заявила в ходе брифинга первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

По словам Геращенко, 19 декабря в Минске состоится последнее в 2018 году заседание контактной группы.

"19 декабря состоится последняя в этом году минская встреча. Мы еще раз 19 декабря поставим вопрос перед РФ и ее марионетками, что украинская сторона готова незамедлительно передать 23 россиян, осужденных за терроризм, участие в войне против Украины, и забрать политзаключенных Кремля (Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых и другие). Также Украина готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников в тюрьмах ОРДЛО", - отметила она.