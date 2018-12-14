Разведка: Оккупанты на Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой

По данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

Так, по данным разведки, командование РФ усиливает подготовку боевиков к активизации боевых действий - на передовых позициях созданы дополнительные подразделения. В частности, на передовые позиции на Мариупольском направлении прибыли группы снайперов, укомплектованные исключительно чеченцами.

Кроме того, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий, с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленная) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).