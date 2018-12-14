На Донбассе проверили готовность дежурных сил ПВО

На Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, во исполнение приказа командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка готовности дежурных сил ПВО к выполнению задач по назначению. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединенных сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи. Заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение.

Проверка показала, что подразделения ПВО Объединенных сил готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.