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На Донбассе проверили готовность дежурных сил ПВО

Сегодня, 12:16 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе проверили готовность дежурных сил ПВО На Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, во исполнение приказа командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка готовности дежурных сил ПВО к выполнению задач по назначению. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединенных сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи. Заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение.

Проверка показала, что подразделения ПВО Объединенных сил готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.


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