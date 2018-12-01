В ОРДЛО в оккупационную армию призывают даже тяжелобольных

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация усиливает меры по предотвращению уклонения от мобилизации населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, запрещено предоставление бесплатных социальных услуг, в т.ч. медицинского обеспечения, мужчинам призывного возраста, не состоящих на учете в «военных комиссариатах» для призыва в т.н. «республиканских силовых структур».

При этом на прием на учет для прохождения военной службы вынуждены обращаться лица с тяжелыми заболеваниями, в т.ч. нервной системы, значительную часть из которых т.н. «военные врачебные комиссии» признают пригодными для призыва на службу в составе российских оккупационных войск.