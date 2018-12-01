700 переселенок из Донбасса стали суррогатными матерями для иностранцев

700 переселенок из Донбасса стали суррогатными матерями для иностранцевСегодня, 15:17
700 переселенок из Донбасса стали суррогатными матерями для иностранных пар.
По данному факту ведется расследование, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в комментарии УНН.
По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовного производства по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства.
В результате расследования уже привлечено к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра ООО «Віотехсом», один из подозреваемых — гражданин Германии и Молодовы, является владельцем этого медцентра.
В период с 2011 по 2018 годы клиентами центра стала 1000 иностранных пар из 18 стран мира. Среди суррогатных матерей, которые предоставляли услуги вынашивания детей для иностранцев, зафиксировано 700 женщин из Луганской и Донецкой областей.
«Однако, фактов вывоза под видом суррогатного материнства детей с временно оккупированных территорий не зафиксировано», — говорится в ответе на запрос издания.
По информации Матиоса, по условиям договора иностранные родители-заказчики обязывались оплатить Обществу стоимость пакета предоставляемых услуг, связанных с организацией и осуществлением им программы суррогатного материнства. Стоимость такого пакета услуг в разный период времени с 2010 по 2018 годы составляла от 29 900 евро до 49 900 евро.
В то же время, компенсацию и расходы суррогатной матери оплачивал медицинский центр ООО «Віотехсом» по разработанной им программе предоставления услуг суррогатного материнства, по условиям которой суррогатная мать получала в разный период времени с 2010 по 2018 годы денежные средства в размере от 8000 до 14000 евро в зависимости от рождения одного или двух детей.