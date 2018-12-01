700 переселенок из Донбасса стали суррогатными матерями для иностранцев

700 переселенок из Донбасса стали суррогатными матерями для иностранных пар.

По данному факту ведется расследование, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в комментарии УНН.

По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовного производства по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства.

В результате расследования уже привлечено к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра ООО «Віотехсом», один из подозреваемых — гражданин Германии и Молодовы, является владельцем этого медцентра.

В период с 2011 по 2018 годы клиентами центра стала 1000 иностранных пар из 18 стран мира. Среди суррогатных матерей, которые предоставляли услуги вынашивания детей для иностранцев, зафиксировано 700 женщин из Луганской и Донецкой областей.

«Однако, фактов вывоза под видом суррогатного материнства детей с временно оккупированных территорий не зафиксировано», — говорится в ответе на запрос издания.

По информации Матиоса, по условиям договора иностранные родители-заказчики обязывались оплатить Обществу стоимость пакета предоставляемых услуг, связанных с организацией и осуществлением им программы суррогатного материнства. Стоимость такого пакета услуг в разный период времени с 2010 по 2018 годы составляла от 29 900 евро до 49 900 евро.

В то же время, компенсацию и расходы суррогатной матери оплачивал медицинский центр ООО «Віотехсом» по разработанной им программе предоставления услуг суррогатного материнства, по условиям которой суррогатная мать получала в разный период времени с 2010 по 2018 годы денежные средства в размере от 8000 до 14000 евро в зависимости от рождения одного или двух детей.