В СНБО допускают масштабную войну с РФ в ближайшие годы

Действия России сигнализируют о фактической подготовке к третьей мировой войне, считает руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета нацбезопасности и обороны Валентин Петров.

Об этом передает пресс-служба СНБО.

По мнению Петрова, Украина является элементом подготовки к более широкому наступлению.

«Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войны», — сказал Петров на презентации совместного проекта «Украинской недели» и The Economist «Мир в 2019», состоявшейся в книжном магазине «Є» в Киеве.

Он уверен, что «мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше».

«Военная карта» есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины — в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу", — сказал Петров.

По его словам, сектор безопасности Украины готов к таким угрозам со стороны РФ.