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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 41 тыс. человек

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда  на Донбассе за минувшие сутки, 13 декабря, пересекли свыше 41,5 тыс. лиц.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что за минувшие сутки через КПВВ проследовало 41,5 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9130 человек и 1025 транспортных средств;

"Марьинка" - 8940 человек и 1440 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8300 человек и 1505 транспортных средств;

"Гнутово" - 3705 человек и 850 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11390 человек.

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 25/20.


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