Под водоводом Северский Донец - Донбасс обнаружили взрывчатку

Боевики на линии разграничения пытались подорвать водовод Северский Донец - Донбасс.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в ходе обследования местности украинские военные обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водоводом. Отметим, по этим трубам питьевая вода поступает в Торецк, Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области.

"Российские оккупанты раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Благодаря действиям военных саперов, планы террористов сорваны", - говорится в сообщении.