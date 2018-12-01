Под водоводом Северский Донец - Донбасс обнаружили взрывчатку

Под водоводом Северский Донец - Донбасс обнаружили взрывчаткуСегодня, 09:37
Боевики на линии разграничения пытались подорвать водовод Северский Донец - Донбасс.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что в ходе обследования местности украинские военные обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водоводом. Отметим, по этим трубам питьевая вода поступает в Торецк, Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области.
"Российские оккупанты раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Благодаря действиям военных саперов, планы террористов сорваны", - говорится в сообщении.