В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах ООС на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 12 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 7 раз обстреливали украинские позиции. Потерь среди украинских военных в результате боевых действий за прошедшие сутки нет.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что по состоянию на 12 часов 13 декабря на Донбассе уже зафиксировано три обстрела - в районе Гнутово, вблизи Марьинки и в районе Красногоровки. Потерь в рядах ООС нет.