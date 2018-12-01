В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах ООС на Донбассе

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах ООС на ДонбассеСегодня, 14:13
В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 12 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.
По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 7 раз обстреливали украинские позиции. Потерь среди украинских военных в результате боевых действий за прошедшие сутки нет.
Кроме того, Гуцуляк отметил, что по состоянию на 12 часов 13 декабря на Донбассе уже зафиксировано три обстрела - в районе Гнутово, вблизи Марьинки и в районе Красногоровки. Потерь в рядах ООС нет.