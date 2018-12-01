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Из ОРДО на подконтрольную Украине территорию переместили 13 заключенных

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 13 декабря, на подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса.

Из ОРДО на подконтрольную Украине территорию переместили 13 заключенных

 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня на КПВВ «Новотроицкое» представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса, а также отдали их уголовные дела. Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на востоке Украины», – отметила она.

Из ОРДО на подконтрольную Украине территорию переместили 13 заключенных

По словам Денисовой, осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях. «Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины. И я, как омбудсман, делаю все для обеспечения соблюдения прав всех украинцев, где бы они ни находились. Еще раз подчеркиваю, что мы готовы забрать всех заключенных, которые хотят продолжать отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории», – подытожил она.


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