Украинская сторона СЦКК сообщает: российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности.

По данным отчета СММ ОБСЕ 10 декабря, наблюдатели Миссии зафиксировали отсутствие в постоянных местах хранения вооружения по соответствующим линиям отвода во временно неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области.

Речь идет о 23 танках (9 Т-64 и 14 Т-72), а также 9 минометах 2Б14 «Поднос», калибра 82 мм, 15 противотанковых пушках МТ-12.

Кроме того, отмечено, что впервые отсутствуют на определенных местах хранения два танка Т-72.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенном нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках консультаций трехсторонней контактной группы по соблюдению мест хранения тяжелого вооружения и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.