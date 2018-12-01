В зоне операции Объединенных сил в ходе боевых действий 12 декабря украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районе Крымского, Чермалыка, Старогнатовки Авдеевки и Тарамчука. Также сообщается, что противник применял минометы, гранатометы различных систем и пулеметы.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - отметили в штабе.

С утра противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм в районе Гнутово, потерь среди личного состава Объединенных сил нет