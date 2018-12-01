На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 12 декабря 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, боевики дважды открывали огонь из запрещенного Минском вооружения.

Так, из запрещенных минометов боевики обстреливали позиции украинских войск возле поселка Крымское и Чермалыка. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы обстрелы в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.