Из Луганска украинским властям передали 42 осужденных

Украинская сторона забрала с неподконтрольной территории Луганской области 42 осужденных, которые изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной украинским властям территории.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook.

«Только что в городе Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. <...> В этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека. Также украинской стороне были переданы их уголовные дела», - написала она

Денисова подчеркнула, что это первый случай передачи осужденных с неподконтрольных территорий Луганской области.

«Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории», – добавила она.

Омбудсвумен заверила в готовности принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что передача из Донецка осужденных, которые не связаны с конфликтом и изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории, состоится в четверг.

Она отметила, что около 1 тысячи лиц и их родственников обратились к украинским властям с просьбой о перемещении.