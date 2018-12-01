В пунктах пропуска на линии разграничения в очереди 210 авто

В среду утром 12 декабря в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 210 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 0/60; "Марьинка" – 0/65; "Новотроицкое" – 20/35; "Гнутово" – 20/10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ открылись согласно графику работы и работают в штатном режиме. За прошедшие сутки отмечалась тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 37,5 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.