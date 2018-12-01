Беспилотный самолет США мониторит ситуацию на Донбассе

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США начал полет вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает «Український мілітарний портал».

«RQ-4B-30 Global Hawk военно-воздушных сил США в 10:30 начал осуществление полета вблизи линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе», – говорится в сообщении.

Как отмечается, стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат с бортовым номером 11-2048, в 7:00 взлетел с авиабазы ​​Сигонела в Италии. Затем через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии вошел на территорию Украины.

Уточняется, что подобные полеты США осуществляют регулярно, в том числе недавно самолеты военно-воздушного и военно-морского флота мониторили ситуацию вблизи АР Крым.