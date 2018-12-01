В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили отказ во въезде в Украину

С момента введения военного положения пограничники не пропустили на въезд в Украину 1020 человек. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

Однако это не означает, что в Украину не пускают абсолютно всех граждан РФ, отметил Слободян.

«В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину. Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы», - объяснил он.

Слободян также отметил, что согласно действующему законодательству, для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и другая информация.

Он отметил, что несмотря на официальное заявление России о том, что она не будет вводить специальные меры, в ГПСУ фиксируют увеличение количества украинцев, которым отказывают во въезде в Россию. По его словам, таких лиц сейчас почти 280.